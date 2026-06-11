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Кукурелья о Месси: «В “Барсе” было негласное правило: не приближаться к нему на тренировке. Иначе это твой последний день в команде. Нам повезло, что мы играли в его эпоху»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о тренировках с Лионелем Месси во время своего пребывания в «Барселоне».

"Это лучший футболист в истории. Мне довелось тренироваться с ним, и это было невероятно. Он меня, конечно, не вспомнит, но я был чертовски напуган.

Мне приходилось его опекать, но на расстоянии. Существовало негласное правило: нельзя было слишком близко к нему подходить. Иначе это вполне мог быть твой последний день в команде.

Нам очень повезло, что мы играли в его эпоху. Ты можешь рассказывать о нем своим внукам, но одно дело — рассказывать, и совсем другое — видеть это своими глазами", — сказал Кукурелья.