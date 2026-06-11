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Почеттино о футболе в США: «Отношение к нему стало лучше, но еще не так, как в Аргентине, где первый подарок у ребенка — мяч. Здесь это бейсбольная бита или мяч для баскетбола или регби»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о том, как меняется восприятие футбола в стране.

Источник: Спортс‘’

"Футбол здесь не существует так, как в Аргентине. Но отношение к нему [в США] стало гораздо лучше. Федерация проделала отличную работу, объединив МЛС, университеты и колледжи. Здесь есть люди с огромными финансовыми возможностями, которые любят футбол, испытывают к нему страсть и хотят, чтобы страна тоже стала футбольной державой.

У меня есть игроки, выступающие в Европе, МЛС развивается. Месси оказал колоссальное влияние. И это уже тот Месси, который стал чемпионом мира. Игрок МЛС может сказать: «Я играю против лучшего футболиста мира», а это придает уверенности. Все это — часть процесса, который еще продолжается.

Я не думаю, что сопротивление связано с защитой интересов других видов спорта. Скорее, это вопрос культуры. Первый подарок, который получает аргентинский ребенок, — это футбольный мяч. Здесь же это бейсбольная бита, баскетбольный мяч или мяч для американского футбола. Изменить это невозможно ни сегодня, ни завтра.

Но в стране живет почти 400 миллионов человек, из них около 80 миллионов латиноамериканцев, у которых уже есть футбольная ДНК. И места хватает для всех видов спорта. В чем же проблема? В том, что люди хотят результатов прямо сейчас", — сказал Почеттино.