Почеттино о футболе в США: «Отношение к нему стало лучше, но еще не так, как в Аргентине, где первый подарок у ребенка — мяч. Здесь это бейсбольная бита или мяч для баскетбола или регби»

Но в стране живет почти 400 миллионов человек, из них около 80 миллионов латиноамериканцев, у которых уже есть футбольная ДНК. И места хватает для всех видов спорта. В чем же проблема? В том, что люди хотят результатов прямо сейчас", — сказал Почеттино.