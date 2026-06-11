Мората о Роналду: «Нельзя отрицать, что он лучший. В 5 утра ты хочешь лишь забраться в постель, а Криштиану пьет холодную воду и занимается на велотренажере»

Помню, мы ездили на предсезонные сборы и вместе ходили по магазинам. Он дарил нам iPad, телефоны, одеколон… Позже, в «Ювентусе», с его тогдашним влиянием, это было совсем по-другому. Мы много времени проводили вместе, говорили о многом. Что я могу сказать о Криштиану: все, что вы видите со стороны… А потом идете с ним на ужин, и это потрясающе. Он все понимает, он многому научился. У него впечатляющая культура во всех аспектах жизни. А что я могу сказать о нем как об игроке? Ты приходишь домой в пять утра, и все, чего ты хочешь, это забраться в постель, а он начинает заниматься добавками с водорослями, пить холодную воду и заниматься на велотренажере. Парень, который так делает и так относится к жизни, — нельзя отрицать, что он лучший", — заявил Мората.