Невилл о решении США не впускать в страну судью из Сомали: «У вас там статуя Свободы — не думаю, что он эту свободу ощутил. Во время ЧМ вы отдаете свою землю мировому футболу, нужна т

"Мы видели это в России, мы видели это в Катаре, а теперь видим в Америке, где, очевидно, возникли проблемы с визами для судьи. У болельщиков тоже возникают проблемы с въездом в страну. В случае с иранской сборной, похоже, возобладал здравый смысл, теперь она может пересекать границу — хотя она сейчас не в США, а в Мексике.