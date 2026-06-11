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Невилл о решении США не впускать в страну судью из Сомали: «У вас там статуя Свободы — не думаю, что он эту свободу ощутил. Во время ЧМ вы отдаете свою землю мировому футболу, нужна т

Гари Невилл осудил решение американских властей не пускать в страну сомалийского судью Омара Артана, отметив, что скандальные ситуации предшествовали каждому из трех последних чемпионатов мира.

"Мы видели это в России, мы видели это в Катаре, а теперь видим в Америке, где, очевидно, возникли проблемы с визами для судьи. У болельщиков тоже возникают проблемы с въездом в страну. В случае с иранской сборной, похоже, возобладал здравый смысл, теперь она может пересекать границу — хотя она сейчас не в США, а в Мексике.

Для меня это просто абсурд, что судья не может въехать в страну. Это рефери ФИФА, тот, кто считается одним из лучших в мире. У вас за спиной стоит эта статуя, статуя Свободы. Не думаю, что сейчас он ощущает [эту свободу]. На родине его чествуют как героя, и это совершенно заслуженно.

Когда ты принимаешь чемпионат мира, ты фактически на четыре-пять-шесть недель передаешь свою землю мировому футболу. Здесь нужны терпимость и способность принять, что люди приезжают из самых разных частей света. А здесь этого не произошло", — сказал экс-защитник сборной Англии в эфире ITV.