Лапочкин о красных игрокам, прикрывающим рот: «Конфликты на матче вроде Бразилия — Аргентина точно будут, у них в ДНК прикрывать рот. Очень жесткое правило, надо было с желтой начать»

— Конфликты представляю на чемпионате мира, в каком‑то большом матче на чемпионате мира, например, Бразилия — Аргентина, точно они будут. У них [игроков] в ДНК прикрывать рот.
Мне кажется, это очень жесткое правило. Наверное, надо было с желтой карточки начать. Тут будут какие‑то поправки.
Мы видели на прошлом чемпионате мира, что общаться с судьей может только капитан. Первый, второй тур — это соблюдалось, в плей‑офф бежали «всем колхозом», все обсуждали, ничего такого не было, потому что мы все к этому привыкли.
— ВАР обязан будет вмешаться, если кто‑то прикроет рот рукой, а главный арбитр не удалит?
— Нет, ВАР не вмешивается в неигровые ситуации. Думаю, они не будут вмешиваться, — сказал Лапочкин.