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Эндо завершил карьеру в сборной Японии в 33 года. Капитан пропускает ЧМ-2026 из-за проблем с ногой

Капитан сборной Японии завершил карьеру в национальной команде.

Источник: Спортс‘’

Сегодня стало известно, что Ватару Эндо пропустит чемпионат мира из-за медленного восстановления после операции на ноге, сделанной в феврале.

Вскоре 33-летний хавбек объявил о том, что больше не будет играть за Японию.

«Конечно, очень обидно, что я не смогу принять участие в этом чемпионате мира. Но еще больше я горжусь тем, что после чемпионата мира в Катаре, будучи капитаном, вместе с вами смог вести эту команду вперед и создать коллектив, для которого цель “победить на чемпионате мира” стала естественной и само собой разумеющейся. Нынешняя сборная по-настоящему великолепная команда. Я верю, что она преодолеет любые трудности и откроет нам невиданные горизонты», — написал полузащитник «Ливерпуля».

Эндо провел 73 игры за сборную Японии и забил 4 гола. Он дебютировал в 2015 году.