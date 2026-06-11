Эндо завершил карьеру в сборной Японии в 33 года. Капитан пропускает ЧМ-2026 из-за проблем с ногой

«Конечно, очень обидно, что я не смогу принять участие в этом чемпионате мира. Но еще больше я горжусь тем, что после чемпионата мира в Катаре, будучи капитаном, вместе с вами смог вести эту команду вперед и создать коллектив, для которого цель “победить на чемпионате мира” стала естественной и само собой разумеющейся. Нынешняя сборная по-настоящему великолепная команда. Я верю, что она преодолеет любые трудности и откроет нам невиданные горизонты», — написал полузащитник «Ливерпуля».