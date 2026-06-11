Кошта об уходе Моуринью в «Реал»: «Это было непредвиденным, “Бенфика” сделала серьезное предложение, но у него был другой вариант. Жозе не скрывал, что “Мадрид” обращался к нему&

— Нет. Моуринью никогда не скрывал того факта, что к нему обращался «Реал». Остальное должно было произойти само собой. Просто вспомните последнюю пресс-конференцию. Он сказал, что есть большая вероятность, что он останется. Мы сделали серьезное предложение, и мы уважаем то, что у него был другой вариант в карьере. Это закрытая глава, — заявил Кошта.