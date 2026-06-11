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Кошта об уходе Моуринью в «Реал»: «Это было непредвиденным, “Бенфика” сделала серьезное предложение, но у него был другой вариант. Жозе не скрывал, что “Мадрид” обращался к нему&

Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о переходе Жозе Моуринью в «Реал».

Источник: Спортс‘’

Сегодня мадридцы объявили о возвращении 63-летнего португальца на пост главного тренера.

— Мы рассмотрели все сценарии, мы не зависели ни от Жозе Моуринью, ни от «Реала». Этот хаос вокруг Моуринью означал, что нам пришлось действовать по-своему, потому что Жозе Моуринью не собирался оставаться на посту тренера. Была достигнута джентльменская договоренность, согласно которой «Бенфика» от этого не пострадает и сможет продолжить свой путь.

Разочарованы ли мы? Я должен уважать это, я не скрываю, что это было непредвиденным.

— Чувствовали ли вы себя преданными Моуринью?

— Нет. Моуринью никогда не скрывал того факта, что к нему обращался «Реал». Остальное должно было произойти само собой. Просто вспомните последнюю пресс-конференцию. Он сказал, что есть большая вероятность, что он останется. Мы сделали серьезное предложение, и мы уважаем то, что у него был другой вариант в карьере. Это закрытая глава, — заявил Кошта.