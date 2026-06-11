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Южная Корея — Чехия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00

Сборная Южной Кореи сыграет с командой Чехии в матче 1-го тура ЧМ-2026.

Игра пройдет в Мексике на «Эстадио Акрон».

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 05:00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

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