Южная Корея — Чехия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00

Игра пройдет в Мексике на «Эстадио Акрон».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 05:00 по московскому времени.
Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Южной Кореи сыграет с командой Чехии в матче 1-го тура ЧМ-2026.
Игра пройдет в Мексике на «Эстадио Акрон».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 05:00 по московскому времени.
Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.