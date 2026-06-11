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Гендиректор «Черноморца» об отказе в лицензировании: «Непростая финансовая ситуация не только у нас в крае, но и в стране в целом. Мы обязательно погасим все долги»

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк объяснил, почему клуб не прошел лицензирование на выступление во Второй лиге.

В четверг пресс‑служба новороссийской команды сообщила, что клуб не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» LEON Второй лиги в сезоне‑2026/27.

«В сложившейся ситуации мы сейчас работаем над тем, чтобы сохранить профессиональный статус клуба, чтобы он продолжал существовать. Весь наш фокус переместился на молодежную команду — мы обязательно доиграем чемпионат, все как положено, погасим все долги, как и было сказано в заявлении. В декабре планируем подавать заявку на лицензирование для участия во Второй лиге дивизиона “Б”.

К сожалению, сложилась непростая финансовая ситуация не только у нас в крае, но и в целом в стране. Переговоры со спонсорами велись до последнего дня. Сейчас имеем то, что имеем. Без оглядки заявлять о том, что мы можем играть, доиграем, а после заявиться и там как пойдет — это было бы преступление. Поэтому мы приняли решение сфокусироваться на другом, перезагрузиться и с нового года планомерно начать работу по возвращению на былой уровень клуба", — сказал Гордиюк.

В завершившемся сезоне «Черноморец» с 35 очками финишировал на 16‑й строчке в Лиге PARI и покинул лигу по спортивному принципу.