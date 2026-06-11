Гендиректор «Черноморца» об отказе в лицензировании: «Непростая финансовая ситуация не только у нас в крае, но и в стране в целом. Мы обязательно погасим все долги»

К сожалению, сложилась непростая финансовая ситуация не только у нас в крае, но и в целом в стране. Переговоры со спонсорами велись до последнего дня. Сейчас имеем то, что имеем. Без оглядки заявлять о том, что мы можем играть, доиграем, а после заявиться и там как пойдет — это было бы преступление. Поэтому мы приняли решение сфокусироваться на другом, перезагрузиться и с нового года планомерно начать работу по возвращению на былой уровень клуба", — сказал Гордиюк.