Красная Ситоле — первая в матче открытия ЧМ с 1994 года. Тогда удалили Этчеверри в игре Боливии с Германией

Удаление было зафиксировано в первой игре ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР (2:0, второй тайм).
На 49-й минуте полузащитник Яя Ситоле зацепил ногу убегавшего один на один Брайана Гутьерреса. Главный судья Вилтон Сампайо расценил это как лишение явной возможности забить гол.
Ситоле стал первым игроком, удаленным с поля в первом матче чемпионата мира с тех пор, как Марко Этчеверри из Боливии был удален в игре против Германии (0:1) в 1994 году.
Отметим, что на 84-й минуте сборная ЮАР заработала вторую красную карточку. Ее получил полузащитник Темба Зване.