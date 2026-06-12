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Красная Ситоле — первая в матче открытия ЧМ с 1994 года. Тогда удалили Этчеверри в игре Боливии с Германией

Красная карточка на матче открытия чемпионата мира была показана в первые с 1994 года.

Источник: Спортс‘’

Удаление было зафиксировано в первой игре ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР (2:0, второй тайм).

На 49-й минуте полузащитник Яя Ситоле зацепил ногу убегавшего один на один Брайана Гутьерреса. Главный судья Вилтон Сампайо расценил это как лишение явной возможности забить гол.

Ситоле стал первым игроком, удаленным с поля в первом матче чемпионата мира с тех пор, как Марко Этчеверри из Боливии был удален в игре против Германии (0:1) в 1994 году.

Отметим, что на 84-й минуте сборная ЮАР заработала вторую красную карточку. Ее получил полузащитник Темба Зване.