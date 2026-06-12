Впервые в матче открытия ЧМ удалены три игрока. У Мексики красную получил Монтес, у ЮАР — Ситоле и Зване, вышедший на замену

На 80-й минуте Темба Зване, вышедший на замену на 61-й минуте, в ходе атаки попал рукой в лицо Роберто Альварадо. Главный судья Вилтон Сампай после подсказки видеоассистента ознакомился с повтором и показал игроку сборной ЮАР красную карточку.