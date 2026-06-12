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Впервые в матче открытия ЧМ удалены три игрока. У Мексики красную получил Монтес, у ЮАР — Ситоле и Зване, вышедший на замену

В матче открытия ЧМ-2026 красные карточки получили три футболиста — впервые в истории.

Мексика обыграла ЮАР на «Ацтеке» со счетом 2:0.

Первое удаление на турнире произошло на 49-й минуте — Яя Ситоле лишил Брайана Гутьерреса явной возможности забить гол.

На 80-й минуте Темба Зване, вышедший на замену на 61-й минуте, в ходе атаки попал рукой в лицо Роберто Альварадо. Главный судья Вилтон Сампай после подсказки видеоассистента ознакомился с повтором и показал игроку сборной ЮАР красную карточку.

Наконец, на второй добавленной минуте вдесятером остались мексиканцы: Сесар Монтес сбил Кхулисо Мудау у штрафной и тоже был удален.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».