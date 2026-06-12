Лотито опроверг слухи о продаже «Лацио»: «Для меня клуб — это эмоция. То, что я сделал для футбола, не делалось никогда прежде в истории. Я вывел “Салернитану” в Серию А

Функционер подтвердил официальное заявление клуба, опубликованное ранее. В нем категорически отрицались какие-либо переговоры о потенциальной сделке.
О недовольства болельщиков и объявленного ультрас бойкота сезонных абонементов и домашних матчей.
«Боюсь ли я этого? Нет. Потому что я не руководствуюсь материальными интересами. Для меня “Лацио” — это эмоция, и я хочу вызывать эмоции. Они не хотят приходить на стадион? Это их право. Я работаю ответственно, без материальных интересов».
О том, что он «лишил болельщиков права мечтать».
"Я тоже хочу мечтать, но я хочу мечтать о будущем, а не только о настоящем.
Я написал открытое письмо, чтобы рассказать о ситуации такой, какая она есть, без преувеличения того, что я сделал. То, что я сделал для футбола, не делалось никогда прежде в истории. Я вывел «Салернитану» из 5-го дивизиона в Серию А", — заявил Лотито.