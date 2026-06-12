Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.55
П2
4.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2

Лотито опроверг слухи о продаже «Лацио»: «Для меня клуб — это эмоция. То, что я сделал для футбола, не делалось никогда прежде в истории. Я вывел “Салернитану” в Серию А

Президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг предположения о продаже клуба.

Источник: Спортс‘’

Функционер подтвердил официальное заявление клуба, опубликованное ранее. В нем категорически отрицались какие-либо переговоры о потенциальной сделке.

О недовольства болельщиков и объявленного ультрас бойкота сезонных абонементов и домашних матчей.

«Боюсь ли я этого? Нет. Потому что я не руководствуюсь материальными интересами. Для меня “Лацио” — это эмоция, и я хочу вызывать эмоции. Они не хотят приходить на стадион? Это их право. Я работаю ответственно, без материальных интересов».

О том, что он «лишил болельщиков права мечтать».

"Я тоже хочу мечтать, но я хочу мечтать о будущем, а не только о настоящем.

Я написал открытое письмо, чтобы рассказать о ситуации такой, какая она есть, без преувеличения того, что я сделал. То, что я сделал для футбола, не делалось никогда прежде в истории. Я вывел «Салернитану» из 5-го дивизиона в Серию А", — заявил Лотито.