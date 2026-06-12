Лотито опроверг слухи о продаже «Лацио»: «Для меня клуб — это эмоция. То, что я сделал для футбола, не делалось никогда прежде в истории. Я вывел “Салернитану” в Серию А

Я написал открытое письмо, чтобы рассказать о ситуации такой, какая она есть, без преувеличения того, что я сделал. То, что я сделал для футбола, не делалось никогда прежде в истории. Я вывел «Салернитану» из 5-го дивизиона в Серию А", — заявил Лотито.