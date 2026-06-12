Ибрагимович назвал американских фанатов мягкотелыми: «После поражений “Гэлакси” они смеялись, ели тако, ждали игроков. На выезде “ПСЖ” к “Марселю” в нас бросили нож на поле, я хотел выбрат

— Вы сказали, что американские болельщики мягкотелые… Что вы имели в виду?
— Я помню, как играл здесь с «Лос-Анджелес Гэлакси», когда мы проигрывали, я уходил со стадиона и видел, как болельщики смеются, едят тако, ждут тебя возле машины [для фото или автографа] … Мягкотелые. В Европе, если ты проигрываешь матч, болельщики не ждут тебя возле машины, они ждут тебя дома. И уж точно не с тако в руках. Это совершенно другое дело.
Я помню, как в «ПСЖ», когда мы ехали на выезд в Марсель, в нас на поле бросали ножи. Мы забили, и обычно, чтобы отпраздновать, мы идем к угловому флажку, это близко к болельщикам. И я видел, как в нас бросили нож. Я сказал своим партнерам по команде, что следующий гол мы будем праздновать в центре поля. Я хотел выбраться оттуда живым, никаких больше празднований возле углового флажка.
— В какой стране самые мягкотелые болельщики?
— В Америке, но это из-за формата лиги. Там есть плей-офф, поэтому в регулярном сезоне ты можешь выиграть или проиграть, это нормально. Главное, чтобы в итоге ты попал в плей-офф. В Европе все по-другому, особенно в больших лигах. Там есть давление. Поверьте, когда ты проигрываешь, через пять минут весь стадион освистывает тебя, и ты это чувствуешь, — сказал Ибрагимович в программе Jimmy Kimmel Live.