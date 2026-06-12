Ибрагимович назвал американских фанатов мягкотелыми: «После поражений “Гэлакси” они смеялись, ели тако, ждали игроков. На выезде “ПСЖ” к “Марселю” в нас бросили нож на поле, я хотел выбрат

Я помню, как в «ПСЖ», когда мы ехали на выезд в Марсель, в нас на поле бросали ножи. Мы забили, и обычно, чтобы отпраздновать, мы идем к угловому флажку, это близко к болельщикам. И я видел, как в нас бросили нож. Я сказал своим партнерам по команде, что следующий гол мы будем праздновать в центре поля. Я хотел выбраться оттуда живым, никаких больше празднований возле углового флажка.