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Дешам об интересе «Реала»: «Неважно, правда это или нет, предложения у меня были. Сын шутил, что я всегда оказывался в списках кандидатов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об интересе к нему со стороны «Реала».

Источник: Спортс‘’

Французского специалиста связывали с работой в мадридском клубе в том числе в конце минувшего сезона. Сегодня «сливочные» объявили о назначении тренером Жозе Моуринью.

— Вы были в списке кандидатов «Реала», какова была правда?

— Меня включали в списки кандидатов, в предварительные отборы. Помню, как мой сын в шутку рассказывал мне об этом, потому что со мной такое случалось в течение двух лет. Я ушел из «Ювентуса» в 2007 году, и я был практически во всех списках кандидатов. Но мой сын сказал мне, что проблема в том, что я оказываюсь во всех списках.

После этого, правда это или нет, я не буду вдаваться в подробности, потому что это не имеет значения. Были ли у меня предложения? Да, конечно, — заявил Дешам.