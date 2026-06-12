Дешам об интересе «Реала»: «Неважно, правда это или нет, предложения у меня были. Сын шутил, что я всегда оказывался в списках кандидатов»

— Меня включали в списки кандидатов, в предварительные отборы. Помню, как мой сын в шутку рассказывал мне об этом, потому что со мной такое случалось в течение двух лет. Я ушел из «Ювентуса» в 2007 году, и я был практически во всех списках кандидатов. Но мой сын сказал мне, что проблема в том, что я оказываюсь во всех списках.