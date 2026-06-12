Шикунов о Карпине: «Как может тренер без титулов быть топовым? У “Спартака” был Эмери “тренеришка”, а он уже пятую ЛЕ выиграл, вот это топ. Сейчас — Семак, 6 чемпионатов»

«Нет, конечно. Топовый тренер — это когда человек выиграл чемпионат, Кубок, титулы. Как может тренер нетитульный быть топовым? Во всем мире так не может быть. У “Спартака” был Эмери “тренеришка”, а он уже пятую Лигу Европы выиграл. Вот это топовый тренер, он не “тренеришка”, потому что титулы у человека.
У нас тоже были Олег Иванович [Романцев], Юрий Павлович [Семин], Валерий Георгиевич [Газзаев], Курбан Бекиевич [Бердыев]. Вот это были топы, а сейчас — Семак. Уже шесть чемпионатов у него, молодец Сережа", — отметил Шикунов.
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