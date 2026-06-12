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Агирре про 2:0 с ЮАР: «Не понравилась игра Мексики, но начать ЧМ с победы — это неплохо. Хименес полон сил и сказал, что это будет его чемпионат»

Хавьера Агирре игра Мексики против ЮАР (2:0) на ЧМ-2026 не впечатлила.

"Мне не понравилось, как мы действовали. Конечно, начать чемпионат мира с победы — это неплохо. В первом тайме нам не хватило второго гола — был момент со штангой. Во втором тайме после второго гола мы немного расслабились. Надо было забить еще один гол, когда мы были свежее, но не удалось.

Рауль Хименес — славный парень, и он посвежел, полон сил. Говорит, что это будет его чемпионат мира.

Удаление Монтеса немного усложнило нам жизнь. Мы потеряли мяч в простой ситуации, и Сесару пришлось рисковать. Прямой угрозы воротам не было, но таковы теперь правила", — сказал главный тренер сборной Мексики.