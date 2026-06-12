Агирре про 2:0 с ЮАР: «Не понравилась игра Мексики, но начать ЧМ с победы — это неплохо. Хименес полон сил и сказал, что это будет его чемпионат»

"Мне не понравилось, как мы действовали. Конечно, начать чемпионат мира с победы — это неплохо. В первом тайме нам не хватило второго гола — был момент со штангой. Во втором тайме после второго гола мы немного расслабились. Надо было забить еще один гол, когда мы были свежее, но не удалось.