Тренер ЮАР Брос: «Мы сыграли хорошо, Мексика порой выглядела отчаявшейся, не знала, как найти свободные зоны. Обидно, что пришлось доигрывать вдевятером»

Я считаю, моя команда провела хороший матч. В некоторые моменты Мексика выглядела даже отчаявшейся, они не знали, как найти свободные зоны. В целом все было нормально. Единственное, над чем нам нужно поработать к следующей игре, — работа с мячом. Сегодня в этом компоненте мы были не очень хороши", — сказал Брос.