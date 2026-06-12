Тренер ЮАР Брос: «Мы сыграли хорошо, Мексика порой выглядела отчаявшейся, не знала, как найти свободные зоны. Обидно, что пришлось доигрывать вдевятером»

"По первой красной карточке, думаю, не нужно ничего говорить. А вот по второй… Мне кажется, мексиканский игрок просто заблокировал моего футболиста — такое бывает. Судья принял другое решение, поэтому немного обидно, что нам пришлось доигрывать матч вдевятером.
Я считаю, моя команда провела хороший матч. В некоторые моменты Мексика выглядела даже отчаявшейся, они не знали, как найти свободные зоны. В целом все было нормально. Единственное, над чем нам нужно поработать к следующей игре, — работа с мячом. Сегодня в этом компоненте мы были не очень хороши", — сказал Брос.
Три удаления в матче открытия — впервые в истории ЧМ! Мексика легко раскатала ЮАР.