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Тренер ЮАР Брос: «Мы сыграли хорошо, Мексика порой выглядела отчаявшейся, не знала, как найти свободные зоны. Обидно, что пришлось доигрывать вдевятером»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос высказался о поражении от Мексики (0:2) в матче открытия ЧМ-2026.

"По первой красной карточке, думаю, не нужно ничего говорить. А вот по второй… Мне кажется, мексиканский игрок просто заблокировал моего футболиста — такое бывает. Судья принял другое решение, поэтому немного обидно, что нам пришлось доигрывать матч вдевятером.

Я считаю, моя команда провела хороший матч. В некоторые моменты Мексика выглядела даже отчаявшейся, они не знали, как найти свободные зоны. В целом все было нормально. Единственное, над чем нам нужно поработать к следующей игре, — работа с мячом. Сегодня в этом компоненте мы были не очень хороши", — сказал Брос.

Три удаления в матче открытия — впервые в истории ЧМ! Мексика легко раскатала ЮАР.