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Деменко о сборной России: «Объективно оценить уровень невозможно, ведь мы не играем с топ-сборными»

Максим Деменко затрудняется оценить уровень сборной России по товарищеским матчам.

Источник: Спортс‘’

"В любом случае сравнивать сложно, если мы с Египтом (0:1) не показали внятной игры. Все-таки соперник готовится к чемпионату мира, а мы проиграли.

Понятно, что не было каких-то футболистов в нашей сборной. Конечно же, сложно сейчас нам говорить, какой уровень. Мы не играем с командами, которые в топ-10 мира входят, а играть со сборными низкого уровня сложно из-за проблем с мотивацией.

Если бы мы играли за выход на чемпионат мира, была бы другая мотивация и игра. Поэтому говорить об уровне сложно, но пока мы хоть какие-то игры играем — уже хорошо. А объективно оценить уровень сборной невозможно, ведь мы не играем с топ-сборными«, — сказал бывший футболист “Зенита” и “Спартака”.