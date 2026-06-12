Деменко о сборной России: «Объективно оценить уровень невозможно, ведь мы не играем с топ-сборными»

Если бы мы играли за выход на чемпионат мира, была бы другая мотивация и игра. Поэтому говорить об уровне сложно, но пока мы хоть какие-то игры играем — уже хорошо. А объективно оценить уровень сборной невозможно, ведь мы не играем с топ-сборными«, — сказал бывший футболист “Зенита” и “Спартака”.