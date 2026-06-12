Триппьер может расторгнуть контракт с «Вулвс» из-за увольнения тренера Эдвардса. Защитник считает, что клуб его предал

В понедельник Триппьер перешел в «Вулвс» свободным агентом, а утром в четверг 35-летний англичанин узнал об уходе Эдвардса, при этом отставка состоялась еще в среду вечером и никто из сотрудников клуба Триппьеру об этом не сообщил.