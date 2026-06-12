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Триппьер может расторгнуть контракт с «Вулвс» из-за увольнения тренера Эдвардса. Защитник считает, что клуб его предал

Новичок «Вулверхэмптона» защитник Киран Триппьер рассматривает возможность расторжения контракта с «волками» из-за увольнения Роба Эдвардса с поста тренера.

В понедельник Триппьер перешел в «Вулвс» свободным агентом, а утром в четверг 35-летний англичанин узнал об уходе Эдвардса, при этом отставка состоялась еще в среду вечером и никто из сотрудников клуба Триппьеру об этом не сообщил.

Как сообщает Sky Sports, футболист зол, шокирован и считает, что «Вулверхэмптон» его предал, поскольку именно Эдвардс был определяющим фактором в решении защитника перейти в клуб и отказаться от других предложений.

Официально контракт Триппьера с «Вулвс» должен вступить в силу 1 июля.