Газзаев об Игдисамове в ЦСКА: «Приветствую, что сделали ставку на своего воспитанника. Традиции надо сохранять»

"Я абсолютно приветствую, что ЦСКА сделал ставку на своего воспитанника. Считаю, что эти традиции надо сохранять. Игдисамов работал в системе армейцев. Он занимался детско-юношеским футболом, а сейчас ему доверили стать главным тренером.
Да, нет опыта, но я считаю, что все будет зависеть от него. ЦСКА — клуб с большими амбициями, традициями и задачами. Безусловно, будет стоять задача добиться хорошего качества футбола и самых высоких результатов.
Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьется результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА — один из ведущих клубов РПЛ", — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.