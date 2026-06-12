Газзаев об Игдисамове в ЦСКА: «Приветствую, что сделали ставку на своего воспитанника. Традиции надо сохранять»

Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьется результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА — один из ведущих клубов РПЛ", — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.