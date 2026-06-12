Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.45
П2
4.80
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.07
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2

Газзаев об Игдисамове в ЦСКА: «Приветствую, что сделали ставку на своего воспитанника. Традиции надо сохранять»

Валерий Газзаев поддержал утверждение Дмитрия Игдисамова на пост тренера ЦСКА.

"Я абсолютно приветствую, что ЦСКА сделал ставку на своего воспитанника. Считаю, что эти традиции надо сохранять. Игдисамов работал в системе армейцев. Он занимался детско-юношеским футболом, а сейчас ему доверили стать главным тренером.

Да, нет опыта, но я считаю, что все будет зависеть от него. ЦСКА — клуб с большими амбициями, традициями и задачами. Безусловно, будет стоять задача добиться хорошего качества футбола и самых высоких результатов.

Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьется результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА — один из ведущих клубов РПЛ", — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.