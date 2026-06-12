«Ньюкасл» близок к трансферу Муньоса из «Осасуны» за 35+5 млн евро. У «Реала» 50% прав на вингера

За 22-летнего игрока сборной Испании «сороки» предложили 35 млн евро и 5 млн в виде бонусов. Если «Мадрид» одобрит сделку, то получит половину суммы.
По данным As, сделка находится в стадии подготовки и может быть завершена в ближайшее время.
«Ньюкасл» намерен приобрести вингера «Осасуны» Виктора Муньоса, половина прав на которого принадлежит «Реалу».
За 22-летнего игрока сборной Испании «сороки» предложили 35 млн евро и 5 млн в виде бонусов. Если «Мадрид» одобрит сделку, то получит половину суммы.
По данным As, сделка находится в стадии подготовки и может быть завершена в ближайшее время.