Руни о Мактоминее в «Наполи»: «Не мог поверить, когда “МЮ” отпустил его. Скотт был очень полезен. Хотелось бы, чтобы он вернулся»

«Я не мог поверить, что “МЮ” отпустил его, ведь он, очевидно, очень упорно работал. В то время он был одним из тех игроков, которых хотелось видеть на поле каждую неделю, потому что чувствовалось: другие либо не работали, либо не выкладываются на полную, а он был очень полезен.