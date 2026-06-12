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Руни о Мактоминее в «Наполи»: «Не мог поверить, когда “МЮ” отпустил его. Скотт был очень полезен. Хотелось бы, чтобы он вернулся»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался за возвращение хавбека «Наполи» Скотта Мактоминея в манкунианский клуб.

Летом 2024 года «МЮ» продал 29-летнего шотландца неаполитанскому клубу за 30,5 млн евро.

«Я не мог поверить, что “МЮ” отпустил его, ведь он, очевидно, очень упорно работал. В то время он был одним из тех игроков, которых хотелось видеть на поле каждую неделю, потому что чувствовалось: другие либо не работали, либо не выкладываются на полную, а он был очень полезен.

Он играл на более атакующей позиции и забивал важные голы. Когда «МЮ» отпустил его, я подумал: «Вау, что здесь происходит?» Но сейчас хотелось бы, чтобы он вернулся в «Манчестер Юнайтед», — сказал Руни.