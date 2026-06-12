Канада — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Матч пройдет в Торонто на стадионе «БМО Филд».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Канады примет Боснию и Герцеговину в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Торонто на стадионе «БМО Филд».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.