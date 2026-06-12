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Канада
:
Босния и Герцеговина
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X
3.45
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X
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Канада — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Канады примет Боснию и Герцеговину в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч пройдет в Торонто на стадионе «БМО Филд».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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