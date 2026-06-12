Дюгарри о ЧМ-2026: «Стыдно за все, во что превратился мой спорт. Возмутительные цены на билеты! А еще привкус расизма, когда к одним странам относятся иначе, чем к другим»

"Отстранение судьи за то, что он сомалиец… В этом есть глубокий оттенок расизма. Меня это беспокоит. Футбол — это не об этом. Это совсем другое. Это народный спорт.
А цены на билеты — они возмутительны! Мне стыдно за все, что я вижу, за то, во что превратился мой спорт.
Для меня самым ярким событием в жизни было ожидание чемпионата мира каждые четыре года, начиная с 10 лет.
А теперь я вижу этот привкус расизма, когда к одним странам относятся иначе, чем к другим. Это вызывает у меня чувство дискомфорта.
Я пока не хочу говорить, что это чемпионат мира позора, но надеюсь, что мы больше не увидим того, что уже видели и от чего меня тошнит", — сказал Кристоф Дюгарри.