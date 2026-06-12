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Дюгарри о ЧМ-2026: «Стыдно за все, во что превратился мой спорт. Возмутительные цены на билеты! А еще привкус расизма, когда к одним странам относятся иначе, чем к другим»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мыслями о ЧМ-2026 на фоне новости про запрет на въезд в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах турнира.

Источник: Спортс‘’

"Отстранение судьи за то, что он сомалиец… В этом есть глубокий оттенок расизма. Меня это беспокоит. Футбол — это не об этом. Это совсем другое. Это народный спорт.

А цены на билеты — они возмутительны! Мне стыдно за все, что я вижу, за то, во что превратился мой спорт.

Для меня самым ярким событием в жизни было ожидание чемпионата мира каждые четыре года, начиная с 10 лет.

А теперь я вижу этот привкус расизма, когда к одним странам относятся иначе, чем к другим. Это вызывает у меня чувство дискомфорта.

Я пока не хочу говорить, что это чемпионат мира позора, но надеюсь, что мы больше не увидим того, что уже видели и от чего меня тошнит", — сказал Кристоф Дюгарри.