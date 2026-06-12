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Тренер Южной Кореи о 2:1 c Чехией: «Понимал, что мы способны победить, поэтому при 1:1 сказал ребятам продолжать играть так, как и играли»

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо дал комментарий после победы над командой Чехии (2:1) в матче первого тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Это была наша первая игра на турнире — и очень сложная.

Сама победа меня радует, но еще более позитивно то, что наши ребята победили, не сдаваясь.

Я понимал, что мы более чем способны победить, поэтому при счете 1:1 я сказал ребятам продолжать играть так, как мы и играли до сих пор", — заявил Хон Мен Бо.

Южная Корея продолжит турнир 19 июня матчем против Мексики.

Хван Ин Бом с 1+1 — лучший игрок матча Южной Кореи и Чехии. Экс-хавбек «Рубина» лидирует по системе «гол плюс пас» после первого дня ЧМ-2026.