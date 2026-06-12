Тренер Южной Кореи о 2:1 c Чехией: «Понимал, что мы способны победить, поэтому при 1:1 сказал ребятам продолжать играть так, как и играли»

"Это была наша первая игра на турнире — и очень сложная.
Сама победа меня радует, но еще более позитивно то, что наши ребята победили, не сдаваясь.
Я понимал, что мы более чем способны победить, поэтому при счете 1:1 я сказал ребятам продолжать играть так, как мы и играли до сих пор", — заявил Хон Мен Бо.
Южная Корея продолжит турнир 19 июня матчем против Мексики.
Хван Ин Бом с 1+1 — лучший игрок матча Южной Кореи и Чехии. Экс-хавбек «Рубина» лидирует по системе «гол плюс пас» после первого дня ЧМ-2026.