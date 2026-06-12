Хомуха об интересе к Данилову в Европе: «На рынке мало центральных защитников хорошего уровня с левой ногой. Это ценный актив»

— Что думаете об игре Данилова? Пишут, что в ЦСКА были предметные предложения из Италии и Франции по нему.
— Центральный защитник с левой ногой и хорошей антропометрией. Плюс возраст. Это очень хороший актив на рынке. Сейчас он прогрессирует. Думаю, в скором времени он будет востребован в Европе. Сегодня на рынке очень мало центральных защитников хорошего уровня с левой ногой. Отсюда и такой интерес к Данилову.
— А у вас какие впечатления от игры Данилова за ЦСКА этой весной?
— Когда он только начинал играть в основе, было достаточно много ошибок. Но руководство и тренерский штаб приняли правильное решение и дали футболисту возможность адаптироваться. И он отплатил им сполна. Хотя вначале он играл с ошибками, — сказал экс-тренер молодежной сборной России.