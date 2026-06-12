Хомуха об интересе к Данилову в Европе: «На рынке мало центральных защитников хорошего уровня с левой ногой. Это ценный актив»

— Центральный защитник с левой ногой и хорошей антропометрией. Плюс возраст. Это очень хороший актив на рынке. Сейчас он прогрессирует. Думаю, в скором времени он будет востребован в Европе. Сегодня на рынке очень мало центральных защитников хорошего уровня с левой ногой. Отсюда и такой интерес к Данилову.