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Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень — жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в страну арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с преступностью, въезжать в страну. Мне все равно на вашу ситуацию.

Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но тому есть причина", — заявил Марквейн Маллин.

Маллин отверг предположения о том, что данное решение отражает предвзятость по отношению к определенным национальностям, включая сомалийцев.

«Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень — жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так», — сказал Маллин.

Трамп о проверках на въезде в США перед ЧМ: «Мы тщательно работаем, чтобы быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди».