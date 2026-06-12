Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень — жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»

"Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с преступностью, въезжать в страну. Мне все равно на вашу ситуацию.
Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но тому есть причина", — заявил Марквейн Маллин.
Маллин отверг предположения о том, что данное решение отражает предвзятость по отношению к определенным национальностям, включая сомалийцев.
«Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень — жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так», — сказал Маллин.
Трамп о проверках на въезде в США перед ЧМ: «Мы тщательно работаем, чтобы быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди».