Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» в день открытия ЧМ-2026.

При этом пока не уточняется, где именно мужчине стало плохо — внутри стадиона или на прилегающей территории. По имеющейся информации, произошедшее не связано с беспорядками или другими инцидентами. В день открытия турнира у входов на стадион наблюдались большие скопления болельщиков.