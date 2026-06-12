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Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» в день открытия ЧМ-2026

Немецкий болельщик умер возле стадиона «Ацтека» в день открытия ЧМ-2026.

По данным мексиканских властей, трагедия произошла на втором пандусе арены во время матча открытия между Мексикой и ЮАР (2:0). Пострадавшим оказался гражданин Германии, ему был 81 год.

Предварительно, болельщик перенес инфаркт. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как медики проводят реанимационные мероприятия на месте происшествия, однако спасти мужчину не удалось.

Его доставили в Национальный институт кардиологии, где была констатирована смерть. В кризисном центре Мехико сообщили, что также установили связь с консульскими властями Германии.

При этом пока не уточняется, где именно мужчине стало плохо — внутри стадиона или на прилегающей территории. По имеющейся информации, произошедшее не связано с беспорядками или другими инцидентами. В день открытия турнира у входов на стадион наблюдались большие скопления болельщиков.