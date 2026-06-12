Телеканал Fox показывал рекламу после возобновления матча Мексики и ЮАР во 2-м тайме. К трансляции нужно вернуться минимум за 30 секунд до свистка судьи после паузы на водопой

На 67-й минуте мексиканцы забили второй гол в игре — отличился Рауль Хименес.
После этого в матче началась пауза на питье воды. Американский телеканал Fox переключился на рекламу примерно на две минуты.
Футболисты уже были готовы возобновить игру, но судья Вилтон Сампайо взял паузу. Игрокам пришлось ждать около 40 секунд, пока Сампайо координировал действия с кем-то на боковой линии.
Когда игра возобновилась, на канале Fox по-прежнему показывали рекламу, но позже телеканал вернулся к трансляции матча.
Как пишет The Athletic, один из источников в ФИФА заявил, что рекламная пауза не должна начинаться в течение 20 секунд после свистка судьи, останавливающего игру. К трансляции матча нужно вернуться как минимум за 30 секунд до возобновления матча.