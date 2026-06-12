Генич о ЧМ‑2026: «Будет сумасшедший формат финала с длинным перерывом, как на Супербоуле: с артистами, рекламой — похоже на американское шоу»

"Конечно, будут новые церемонии перед матчами. Будет какой‑то сумасшедший формат финала с длинным перерывом, как на Супербоуле: с выступлениями артистов, рекламой и прочим. Мне кажется, что это будет очень похоже на американское шоу. Будет не так, как в 1994 году, потому что время уже далеко шагнуло вперед, и технологии вместе с ним.