Генич о ЧМ‑2026: «Будет сумасшедший формат финала с длинным перерывом, как на Супербоуле: с артистами, рекламой — похоже на американское шоу»

"Конечно, будут новые церемонии перед матчами. Будет какой‑то сумасшедший формат финала с длинным перерывом, как на Супербоуле: с выступлениями артистов, рекламой и прочим. Мне кажется, что это будет очень похоже на американское шоу. Будет не так, как в 1994 году, потому что время уже далеко шагнуло вперед, и технологии вместе с ним.
Мы прекрасно помним, что было на клубном чемпионате мира в эти же сроки — удушающая жара и влажность, в связи с чем матчи не всегда получались смотрибельными. Поэтому мы увидим эксклюзивный, интересный чемпионат мира, который пройдет в трех странах. Для туристов, болельщиков — поездить, полетать, посмотреть, поорать — наверное, это прикольно.
На такой эксперимент интересно посмотреть, ведь через четыре года Португалия, Марокко и Испания примут мундиаль. Но все‑таки те расстояния, которые есть внутри США, Канады, Мексики — это тоже определенный дискомфорт.
Для меня чемпионат мира должен проходить в одной стране с хорошими стадионами, инфраструктурой, с хорошими отелями и так далее. В Америке с этим проблем быть не должно. Но для Канады нужна своя виза, для США своя, для Мексики виза вообще не нужна… Когда выбор страны‑хозяйки чемпионата мира уже сделан, эти вещи надо продумывать", — сказал Генич.