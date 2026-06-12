Ибрагимович о Месси и Роналду: «Они на том уровне, что неделю говорят об одном, следующую — о другом. Но после победы на ЧМ Лео поднял планку»

— Месси и Роналду играют на своем шестом чемпионате мира. Вы их знаете?
— Да, одного из них, Месси. Я играл с ним в «Барселоне».
— Кто лучший?
— Ну, когда ты на таком уровне, одну неделю говорят об одном, а на следующей — о другом. Но после того, как Месси выиграл последний чемпионат мира, он поднял планку и закрыл дверь [для дискуссий].
— Это, конечно, не тот ответ, которого мы ожидали от Златана…
— Вы хотите настоящего Златана или…
— Как бы не стало хуже.
— Итак. Кто лучше, Месси или Роналду? Я говорю — Златан, — заявил Ибрагимович в программе Jimmy Kimmel Live.
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