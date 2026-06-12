Дембеле считает, что Месси может выиграть ЧМ-2026: «Лучший футболист в истории. Он может выиграть любой трофей. Ему уже 38 лет, но его все равно тяжело остановить»

Аргентинская команда является действующим чемпионом мира после победы в 2022 году.
— Вы хорошо знаете Месси. На ваш взгляд, способен ли он повторить успех и выиграть чемпионат мира?
— Безусловно. Он может выиграть любой трофей. Я уже это видел, когда был в «Барселоне».
— Но он же стал старше на четыре года.
— Это ничего не меняет. Он лучший из тех, кого я видел. Лучший футболист в истории.
Он по-прежнему опасен. Пусть ему уже 38 лет, но его все равно тяжело остановить. Мастерство остается при нем.
Нам нужно быть осторожными с ним, потому что он способен снова победить, — сказал Усман Дембеле.