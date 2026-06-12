Роналду о ЧМ: «У Португалии хорошее поколение и большие надежды, но есть факторы, которые нельзя контролировать. Я уверен, что все пойдет хорошо, важно занять 1-е место в группе»

О турнире.
«Мы очень рады и понимаем, что чемпионат мира — это всегда особенное соревнование, как и чемпионат Европы, мы входим в него с большой надеждой. Физически? Я в порядке, разве вы не видели игры?».
О том, является ли Португалия одним из претендентов на титул.
«Мы узнаем это только в конце. Это очень хорошее поколение, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, такие как игры, победа или поражение — это самое важное. Я верю, что это поколение принесет много радости португальскому народу».
О том, что команда хорошо подготовилась к ЧМ.
«Это было утомительно, потому что мы много работали. В играх были победы, но самое важное — это 17 июня, наш первый матч. А затем, когда все станет сложнее, тогда мы увидим настоящих чемпионов. Это будет зависеть от многих факторов, я весьма уверен, что все пойдет хорошо, важно занять первое место в группе, а затем — игра за игрой, шаг за шагом, спокойно, набирая уверенность и входя в ритм», — сказал форвард «Аль-Насра» прессе.