Роналду о ЧМ: «У Португалии хорошее поколение и большие надежды, но есть факторы, которые нельзя контролировать. Я уверен, что все пойдет хорошо, важно занять 1-е место в группе»

«Это было утомительно, потому что мы много работали. В играх были победы, но самое важное — это 17 июня, наш первый матч. А затем, когда все станет сложнее, тогда мы увидим настоящих чемпионов. Это будет зависеть от многих факторов, я весьма уверен, что все пойдет хорошо, важно занять первое место в группе, а затем — игра за игрой, шаг за шагом, спокойно, набирая уверенность и входя в ритм», — сказал форвард «Аль-Насра» прессе.