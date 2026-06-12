Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.55
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.25
X
6.97
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.36
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2

АртПо собрал 15 автографов звезд футбола на майке «Родины». Расписались Смолов, Капелло, Дель Пьеро, Пирло, Шмейхель и другие. Также автографы оставили бойцы Махачев и Нурмагомедов

Блогер АртПо собрал 15 автографов звезд футбола на футболке «Родины».

Источник: Спортс‘’

На майке расписались: Андре Виллаш-Боаш, Фабио Капелло, Федор Смолов, Блез Матюиди, Майка Ричардс, Руд Гуллит, Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Петер Шмейхель, Самюэль Умтити, Хенрик Ларссон, Леонардо Бонуччи, Эдвин ван дер Сар, Джейми Каррагер, Людовик Жюли. Также на футболке расписались бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

Общая пиковая стоимость футболистов на трансфермаркт, расписавшихся на футболке, составила 1 млрд 100 млн евро.

Напомним, зимой АртПо съездил на сборы с «Родиной», подписал контракт с клубом и попал в заявку «Родины-3», выступающей во Второй лиге Б. На поле он не выходил. Также блогер выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.

На ютуб-канале АртПо 1,71 млн подписчиков.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше