АртПо собрал 15 автографов звезд футбола на майке «Родины». Расписались Смолов, Капелло, Дель Пьеро, Пирло, Шмейхель и другие. Также автографы оставили бойцы Махачев и Нурмагомедов

На майке расписались: Андре Виллаш-Боаш, Фабио Капелло, Федор Смолов, Блез Матюиди, Майка Ричардс, Руд Гуллит, Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Петер Шмейхель, Самюэль Умтити, Хенрик Ларссон, Леонардо Бонуччи, Эдвин ван дер Сар, Джейми Каррагер, Людовик Жюли. Также на футболке расписались бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Общая пиковая стоимость футболистов на трансфермаркт, расписавшихся на футболке, составила 1 млрд 100 млн евро.
Напомним, зимой АртПо съездил на сборы с «Родиной», подписал контракт с клубом и попал в заявку «Родины-3», выступающей во Второй лиге Б. На поле он не выходил. Также блогер выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.
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