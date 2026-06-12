Деменко о России на ЧМ-2026: «Мы и в хорошие годы, когда был сильный состав, не выходили даже из группы, поэтому уже попасть на ЧМ было бы хорошо. Команда 2018-го сильнее нынешней»

Могли бы мы побороться за выход из группы? Думаю, что любая команда, которая выходит на чемпионат мира, желает этого. Понятно, что уровень сборной есть, но это чемпионат мира, там другие эмоции и накал другой. Мы, в принципе, и в хорошие годы, когда подбирался сильный состав, не выходили даже из группы. Поэтому уже попасть на чемпионат мира было бы хорошим результатом.