Деменко о России на ЧМ-2026: «Мы и в хорошие годы, когда был сильный состав, не выходили даже из группы, поэтому уже попасть на ЧМ было бы хорошо. Команда 2018-го сильнее нынешней»

"Все зависит от того, в какую группу попала бы сборная. Понятно, что одна команда в группе была бы грандом, неважно — Португалия, Франция или Германия. А среди остальных тоже могут попасться неплохие соперники. Поэтому играл бы роль жребий.
Могли бы мы побороться за выход из группы? Думаю, что любая команда, которая выходит на чемпионат мира, желает этого. Понятно, что уровень сборной есть, но это чемпионат мира, там другие эмоции и накал другой. Мы, в принципе, и в хорошие годы, когда подбирался сильный состав, не выходили даже из группы. Поэтому уже попасть на чемпионат мира было бы хорошим результатом.
Если даже сравнивать сборную нынешнюю с командой 2018 года, когда играли Игнашевич, Дзюба, Акинфеев… Ну, конечно, та сборная была сильнее, если сравнивать. Она однозначно сильнее нынешней«, — сказал экс-полузащитник “Краснодара”.