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Трамп позвонил сборной США перед стартом команды на ЧМ: «У вас хорошие шансы пройти весь путь до конца, желаю удачи». Почеттино ответил: «Сделаем все, чтобы вы и люди в этой стране нами гордились»

Президент США Дональд Трамп по телефону пожелал удачи сборной страны перед стартом команды на домашнем ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Завтра команда Маурисио Почеттино сыграет со сборной Парагвая в 1-м туре группового этапа. Начало — в 04:00 по московскому времени.

«Я звоню сказать, что вы замечательный человек и великолепный тренер. Я знаю о ваших достижениях, ваших успехах и о том, насколько сильны ваши игроки. Думаю, у вас есть действительно хорошие шансы пройти весь путь до конца, поэтому хочу пожелать вам большой удачи», — сказал Трамп по телефону.

«Большое спасибо за вашу поддержку, господин президент. Мы сделаем все возможное, чтобы вы могли нами гордиться, как и все люди в этой стране», — ответил Почеттино.