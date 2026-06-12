Трамп позвонил сборной США перед стартом команды на ЧМ: «У вас хорошие шансы пройти весь путь до конца, желаю удачи». Почеттино ответил: «Сделаем все, чтобы вы и люди в этой стране нами гордились»

Завтра команда Маурисио Почеттино сыграет со сборной Парагвая в 1-м туре группового этапа. Начало — в 04:00 по московскому времени.
«Я звоню сказать, что вы замечательный человек и великолепный тренер. Я знаю о ваших достижениях, ваших успехах и о том, насколько сильны ваши игроки. Думаю, у вас есть действительно хорошие шансы пройти весь путь до конца, поэтому хочу пожелать вам большой удачи», — сказал Трамп по телефону.
«Большое спасибо за вашу поддержку, господин президент. Мы сделаем все возможное, чтобы вы могли нами гордиться, как и все люди в этой стране», — ответил Почеттино.