Трамп позвонил сборной США перед стартом команды на ЧМ: «У вас хорошие шансы пройти весь путь до конца, желаю удачи». Почеттино ответил: «Сделаем все, чтобы вы и люди в этой стране нами гордились»

«Я звоню сказать, что вы замечательный человек и великолепный тренер. Я знаю о ваших достижениях, ваших успехах и о том, насколько сильны ваши игроки. Думаю, у вас есть действительно хорошие шансы пройти весь путь до конца, поэтому хочу пожелать вам большой удачи», — сказал Трамп по телефону.