Роналду сообщил о вылете сборной Португалии в США на ЧМ-2026: «Нас поддерживают миллионы португальцев»

Команда будет базироваться в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Первый матч она проведет против ДР Конго 17 июня.
«Мы отправляемся, поддерживаемые миллионами португальцев. Спасибо, что вы с нами!» — написал капитан сборной Португалии.
Криштиану Роналду объявил, что сборная Португалии отправляется на ЧМ-2026.
Команда будет базироваться в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Первый матч она проведет против ДР Конго 17 июня.
«Мы отправляемся, поддерживаемые миллионами португальцев. Спасибо, что вы с нами!» — написал капитан сборной Португалии.