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Роналду сообщил о вылете сборной Португалии в США на ЧМ-2026: «Нас поддерживают миллионы португальцев»

Криштиану Роналду объявил, что сборная Португалии отправляется на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Команда будет базироваться в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Первый матч она проведет против ДР Конго 17 июня.

«Мы отправляемся, поддерживаемые миллионами португальцев. Спасибо, что вы с нами!» — написал капитан сборной Португалии.