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Президент Мексики не поехала на матч открытия ЧМ и уступила свое место в VIP-ложе: «Билеты дорогие, считаю правильным отдать свой тому, кто любит футбол и иначе не смог бы туда попасть»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объяснила, почему не пошла на матч открытия ЧМ-2026, в котором команда ее страны обыграла ЮАР (2:0).

Источник: Спортс‘’

"Билеты на стадион очень дорогие. Как президент я считаю правильным отдать свое место тому, кто иначе не смог бы туда попасть, человеку, который по-настоящему любит футбол, тем более молодой девушке. А я смогу отпраздновать это вместе с народом бесплатно.

Очень немногие могут позволить себе билет по такой цене", — сказала глава государства.

Девушкой, о которой сказала Шейнбаум, стала Йолетт Сервантес Куакеуа. Она выиграла национальный конкурс, организованный мексиканским правительством, получила президентский билет и сидела в VIP-ложе.