Президент Мексики не поехала на матч открытия ЧМ и уступила свое место в VIP-ложе: «Билеты дорогие, считаю правильным отдать свой тому, кто любит футбол и иначе не смог бы туда попасть»

"Билеты на стадион очень дорогие. Как президент я считаю правильным отдать свое место тому, кто иначе не смог бы туда попасть, человеку, который по-настоящему любит футбол, тем более молодой девушке. А я смогу отпраздновать это вместе с народом бесплатно.