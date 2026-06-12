Президент Мексики не поехала на матч открытия ЧМ и уступила свое место в VIP-ложе: «Билеты дорогие, считаю правильным отдать свой тому, кто любит футбол и иначе не смог бы туда попасть»

"Билеты на стадион очень дорогие. Как президент я считаю правильным отдать свое место тому, кто иначе не смог бы туда попасть, человеку, который по-настоящему любит футбол, тем более молодой девушке. А я смогу отпраздновать это вместе с народом бесплатно.
Очень немногие могут позволить себе билет по такой цене", — сказала глава государства.
Девушкой, о которой сказала Шейнбаум, стала Йолетт Сервантес Куакеуа. Она выиграла национальный конкурс, организованный мексиканским правительством, получила президентский билет и сидела в VIP-ложе.