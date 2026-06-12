Сотрудник Белого дома о запрете арбитру из Сомали на въезд в США: «Он общался с плохими людьми о действиях на территории страны. Трамп не позволит использовать турнир как прикрытие»

Со своей стороны, ознакомившись с информацией о том, чем он занимался, я поддерживаю это решение. Это было правильное решение. Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что рад всем, кто приезжает насладиться чемпионатом мира, принять в нем участие или стать частью этого грандиозного турнира в Соединенных Штатах Америки. Но он не позволит использовать футбольный турнир как прикрытие, чтобы дать неблагонадежным лицам возможность предпринять какие-либо действия на территории США", — сказал Джулиани.