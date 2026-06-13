Анчелотти перед первым матчем Бразилии на ЧМ: «Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что это кошка»

В воскресенье команда сыграет с Марроко в 1-м туре группового этапа.
«Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что перед тобой всего лишь кошка», — сказал Анчелотти.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался перед первым матчем команды на ЧМ-2026.
В воскресенье команда сыграет с Марроко в 1-м туре группового этапа.
«Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что перед тобой всего лишь кошка», — сказал Анчелотти.