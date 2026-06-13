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Анчелотти перед первым матчем Бразилии на ЧМ: «Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что это кошка»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался перед первым матчем команды на ЧМ-2026.

В воскресенье команда сыграет с Марроко в 1-м туре группового этапа.

«Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что перед тобой всего лишь кошка», — сказал Анчелотти.