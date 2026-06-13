Бекхэм про обсессивно-компульсивное расстройство: «Это проявляется, когда вижу беспорядок, все должно быть на своих местах. На поле это даже помогает, как я шнурую бутсы, бью штрафные — все по ритуалу»

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — психическое заболевание, при котором человека мучают неконтролируемые навязчивые мысли (обсессии), заставляющие его выполнять повторяющиеся ритуальные действия (компульсии) для снятия тревоги.
— Вы открыто говорили о том, что страдаете обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Как это проявляется у вас?
— Это проявляется сразу, как только я вижу беспорядок — с этого все и начинается. Думаю, это со мной всю жизнь. Я всегда был аккуратным человеком и любил, чтобы все находилось на своих местах. Еще когда я рос в Ист-Энде Лондона, я постоянно раскладывал продукты в холодильнике моей мамы в идеальном порядке, и это осталось со мной на всю жизнь. Мне необходимо, чтобы вокруг был порядок.
Но на поле это даже помогает мне. Во-первых, моя подготовка к матчу очень строгая и дисциплинированная, потому что я люблю, когда все находится на своих местах. Поэтому то, как я шнурую бутсы, надеваю форму или исполняю штрафные удары, — все это происходит по неизменному ритуалу, — сказал Бекхэм.