Бекхэм про обсессивно-компульсивное расстройство: «Это проявляется, когда вижу беспорядок, все должно быть на своих местах. На поле это даже помогает, как я шнурую бутсы, бью штрафные — все по ритуалу»

— Это проявляется сразу, как только я вижу беспорядок — с этого все и начинается. Думаю, это со мной всю жизнь. Я всегда был аккуратным человеком и любил, чтобы все находилось на своих местах. Еще когда я рос в Ист-Энде Лондона, я постоянно раскладывал продукты в холодильнике моей мамы в идеальном порядке, и это осталось со мной на всю жизнь. Мне необходимо, чтобы вокруг был порядок.