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Марш про 1:1 с Боснией: «Мы их прихватили, начали навязывать свою игру, они стали выдыхаться. Канаде надо быстро извлекать уроки из таких матчей»

Джесси Марш высказался о ничьей между сборными Канады и Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 — 1:1.

"Мы чувствовали, что прихватили их. Мы начали навязывать свою игру, вышли новые игроки и сильно изменили ход матча. Было видно, что они выдыхаются.

Я разочарован первым таймом. Нам не хватало решительности — мы играли не так агрессивно, как мне бы хотелось. Когда мы хотим играть интенсивно и быть неудобной командой, мы действительно должны это делать. После матча мы это обсудили. Во втором тайме, как только мы вышли на поле, все было уже по-другому. Я сказал им, что мы должны извлекать уроки из таких игр — и делать это быстро.

По-прежнему все в наших руках, и это очень важное очко, которое позволяет нам оставаться в борьбе за выход из группы. Нужно сделать так, чтобы следующая игра отразила то, чему мы научились сегодня", — сказал главный тренер сборной Канады.