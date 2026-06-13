Марш про 1:1 с Боснией: «Мы их прихватили, начали навязывать свою игру, они стали выдыхаться. Канаде надо быстро извлекать уроки из таких матчей»

Я разочарован первым таймом. Нам не хватало решительности — мы играли не так агрессивно, как мне бы хотелось. Когда мы хотим играть интенсивно и быть неудобной командой, мы действительно должны это делать. После матча мы это обсудили. Во втором тайме, как только мы вышли на поле, все было уже по-другому. Я сказал им, что мы должны извлекать уроки из таких игр — и делать это быстро.