Барбарес об 1:1 с Канадой: «Хорошее очко для Боснии, ничья закономерна. Есть чувство сожаления, что ведя в счете, не удалось победить»

"Всегда есть чувство сожаления, когда ведя в счете, не получилось победить. Нам немного повезло, хотя и у нас самих было несколько хороших моментов. В итоге, думаю, ничья 1:1 закономерна. Это хорошее очко для нас.
Этот результат оставляет нам путь ко второму раунду. Пока еще рано что-либо подсчитывать — впереди две игры. Мы должны постараться победить, а там посмотрим. Думаю, это очко можно считать удовлетворительным результатом", — сказал Барбарес.
В следующем туре Босния и Герцеговина сыграет со Швейцарией. Матч состоится 18 июня.