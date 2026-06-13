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Руни считает, что вратаря Боснии следовало удалять за удар кулаками в голову канадцу: «Забудьте про офсайд, это очень опасная игра, удар в висок — худшее, что может быть»

Уэйн Руни убежден, что Босния и Герцеговина должна была остаться в меньшинстве в матче с Канадой (1:1) на ЧМ-2026.

В начале второго тайма голкипер Никола Василь на краю штрафной выбил мяч кулаками, а затем задел ими голову форварда Тани Олувасейи. Судьи во главе с Факундо Тельо решили, что перед этим эпизодом был офсайд, и никак вратаря не наказали.

"Это красная карточка. Это красная карточка.

Забудьте про офсайд. Мы видели, как игроки в таких моментах задевают соперника после попадания по мячу, хотя свисток уже был, и за это получают красную карточку.

Думаю, это очень опасная игра. Я знаю, что он первый на мяче, но он попадает ему в висок. Это худшее место, куда можно попасть.

Он может потерять сознание. Там может быть отложенное сотрясение — он вернется через неделю и только тогда почувствует. Для меня это однозначная красная карточка", — отметил экс-форвард сборной Англии.