Руни считает, что вратаря Боснии следовало удалять за удар кулаками в голову канадцу: «Забудьте про офсайд, это очень опасная игра, удар в висок — худшее, что может быть»

В начале второго тайма голкипер Никола Василь на краю штрафной выбил мяч кулаками, а затем задел ими голову форварда Тани Олувасейи. Судьи во главе с Факундо Тельо решили, что перед этим эпизодом был офсайд, и никак вратаря не наказали.
"Это красная карточка. Это красная карточка.
Забудьте про офсайд. Мы видели, как игроки в таких моментах задевают соперника после попадания по мячу, хотя свисток уже был, и за это получают красную карточку.
Думаю, это очень опасная игра. Я знаю, что он первый на мяче, но он попадает ему в висок. Это худшее место, куда можно попасть.
Он может потерять сознание. Там может быть отложенное сотрясение — он вернется через неделю и только тогда почувствует. Для меня это однозначная красная карточка", — отметил экс-форвард сборной Англии.