Винисиус о Бразилии на ЧМ-2026: «Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные игроки. Мы здесь для того, чтобы переписать историю»

Я считаю, что ЧМ отличается от всех других соревнований. Предыдущий турнир научил меня тому, что надо сохранять концентрацию до последней минуты, потому что твое будущее может зависеть от мельчайших деталей. Надеюсь, мы сможем в этот раз выступить иначе и справиться с этими деталями«, — сказал вингер “Реала”.