Канселу о гибели матери в ДТП в 2013-м: «Помню ее последний вскрик. Я изо всех сил пытался поднять машину, чтобы ее вытащить, но не смог»

Трагедия произошла на одной из основных автомагистралей Португалии — A2. Жоау и его младший брат отделались незначительными повреждениями.
"Это были доли секунды, которые навсегда изменили мою жизнь. Я помню некоторые вещи. Помню последний вскрик моей мамы. Помню, как плакал мой брат, еще ребенок, восьмилетний.
Я пытался поднять машину, чтобы вытащить маму из-под нее, но не смог, не смог. Там было очень темно, мы находились в кустах, на A2, на краю обрыва. Я пытался поднять ее изо всех сил, но это совершенно невозможно — поднять машину", — сказал защитник сборной Португалии в эфире канала SIC.