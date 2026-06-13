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Канселу о гибели матери в ДТП в 2013-м: «Помню ее последний вскрик. Я изо всех сил пытался поднять машину, чтобы ее вытащить, но не смог»

Жоау Канселу вспомнил автокатастрофу, унесшую жизнь его матери Филомены в 2013 году, когда защитнику было 18 лет.

Источник: Спортс‘’

Трагедия произошла на одной из основных автомагистралей Португалии — A2. Жоау и его младший брат отделались незначительными повреждениями.

"Это были доли секунды, которые навсегда изменили мою жизнь. Я помню некоторые вещи. Помню последний вскрик моей мамы. Помню, как плакал мой брат, еще ребенок, восьмилетний.

Я пытался поднять машину, чтобы вытащить маму из-под нее, но не смог, не смог. Там было очень темно, мы находились в кустах, на A2, на краю обрыва. Я пытался поднять ее изо всех сил, но это совершенно невозможно — поднять машину", — сказал защитник сборной Португалии в эфире канала SIC.