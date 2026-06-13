Канселу о гибели матери в ДТП в 2013-м: «Помню ее последний вскрик. Я изо всех сил пытался поднять машину, чтобы ее вытащить, но не смог»

Я пытался поднять машину, чтобы вытащить маму из-под нее, но не смог, не смог. Там было очень темно, мы находились в кустах, на A2, на краю обрыва. Я пытался поднять ее изо всех сил, но это совершенно невозможно — поднять машину", — сказал защитник сборной Португалии в эфире канала SIC.