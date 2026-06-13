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Бышовец о сборной Южной Кореи: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас. Это может быть решающим фактором на дистанции»

Бывший тренер сборной Южной Кореи Анатолий Бышовец рассказал о своей роли в развитии азиатской команды.

Источник: Спортс‘’

Накануне южнокорейцы одержали волевую победу над Чехией (2:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

"Нам удалось добиться большого результата, учитывая, что у нас был состав в основном из студентов, а не из профессионалов. Наша работа позволила сохранить лучшие качества корейского футбола, а также игры с европейскими командами дали возможность приобрести необходимый опыт.

Если говорить про старт на этом чемпионате, первый матч вносит несколько нервозный характер, сама атмосфера с открытием турнира просто привносит некий дисбаланс. Но могу сказать: то, что было присуще корейской команде при мне — осталось и сейчас.

Может, и таких больших моих заслуг в этом нет. Но в плане физической подготовки игроки очень подкованы, это прививается с детства — кроссовая нагрузка и средний пульс 42−48. И это может быть важным для адаптации к чемпионату.

В целом, думаю, какие были основы физической подготовки в Южной Корее при мне, такие остались и сейчас. Это может быть решающим фактором на дистанции, когда команда может выйти из группы. Там уже как раз многое будет зависеть от подготовки", — сказал Бышовец.