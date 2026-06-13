Бышовец о сборной Южной Кореи: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас. Это может быть решающим фактором на дистанции»

В целом, думаю, какие были основы физической подготовки в Южной Корее при мне, такие остались и сейчас. Это может быть решающим фактором на дистанции, когда команда может выйти из группы. Там уже как раз многое будет зависеть от подготовки", — сказал Бышовец.