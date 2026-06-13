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Сборную Англии обокрали в США — во время перевозки груза на базу команды. Грабители забрали бутсы, мячи и экипировку команды

Сборная Англии стала жертвой грабителей на ЧМ-2026 в США.

Источник: Спортс‘’

Были украдены бутсы футболистов, официальные мячи турнира и ключевая тренировочная экипировка, сообщает Daily Mail.

Кража произошла во время перевозки груза из Флориды на базу национальной команды в Канзас-Сити, где англичане будут базироваться как минимум следующие три недели.

Команда тренера Томаса Тухеля 13 июня должны была провести в Канзасе, но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось у команды.

Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч.

«Мы расследуем возможную кражу оборудования из транспортного средства команды, которое прибыло в Канзас-Сити. Расследование продолжается», — сообщили в полицейском управлении Канзас-Сити.