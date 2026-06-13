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Федор Смолов: «Зенит» правильно делает, что хочет подписать Тюкавина. Лучший российский нападающий на сегодняшний день"

Федор Смолов поддержал намерение «Зенита» приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что бело-голубые отклонили предложение петербургского клуба в размере 25 млн евро с выплатой в рассрочку.

— Говорят, что «Зенит» хочет подписать Тюкавина. Что думаете об этом?

— Вроде они его уже давно хотят подписать. И «Зенит» правильно делает, что хочет подписать Тюкавина. Костя — топовый нападающий. Лучший российский нападающий на сегодняшний день.

— А самому Косте, на ваш взгляд, это нужно?

— Не знаю, как там обстоят дела в «Динамо». Пришел Шварц, а Костя при нем начинал свой футбольный путь. У них хорошие отношения. Поэтому, может быть, и нет [не нужен переход], — сказал бывший форвард «Краснодара» и «Динамо».

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