Федор Смолов: «Зенит» правильно делает, что хочет подписать Тюкавина. Лучший российский нападающий на сегодняшний день"

— Не знаю, как там обстоят дела в «Динамо». Пришел Шварц, а Костя при нем начинал свой футбольный путь. У них хорошие отношения. Поэтому, может быть, и нет [не нужен переход], — сказал бывший форвард «Краснодара» и «Динамо».