Результаты группы D на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы D.
Первый тур.
США — Парагвай — 4:1.
14 июня, 07:00. Австралия — Турция.
Второй тур.
19 июня. 22:00. США — Австралия. Сиэтл20 июня. 06:00. Турция — Парагвай. Сан-Франциско.
Третий тур.
26 июня. 05:00. Парагвай — Австралия. Сан-Франциско26 июня. 05:00. Турция — США. Лос-Анджелес.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы D.
США — 3 очка.
Турция — 0 очков.
Австралия — 0 очков.
Парагвай — 0 очков.