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Результаты группы D на чемпионате мира по футболу 2026

В группе D на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные США, Парагвая, Австралии и Турции.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы D.

Первый тур.

США — Парагвай — 4:1.

14 июня, 07:00. Австралия — Турция.

Второй тур.

19 июня. 22:00. США — Австралия. Сиэтл20 июня. 06:00. Турция — Парагвай. Сан-Франциско.

Третий тур.

26 июня. 05:00. Парагвай — Австралия. Сан-Франциско26 июня. 05:00. Турция — США. Лос-Анджелес.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы D.

США — 3 очка.

Турция — 0 очков.

Австралия — 0 очков.

Парагвай — 0 очков.